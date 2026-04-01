On connaît le dernier adversaire de la France à la Coupe du monde

Irak 2-1 Bolivie

Buts : Al-Hamadi (10e) et Hussein (52e) pour les Lions de la Mésopotamie // Vaca (38e) pour los Tiahuanacos

​​Le Caire écrit, Beyrouth publie et Bagdad se qualifie. Grâce à sa victoire obtenue à Monterrey contre la Bolivie au terme d’un match de vaillants, l’Irak est la dernière des 48 équipes à se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Les Lions de la Mésopotamie rejoignent la France, la Norvège et le Sénégal dans le groupe I. Les Bleus affronteront le pays des deux fleuves le 22 juin au Lincoln Financial Field de Philadelphie à 23h, heure de Paris. Un peu plus tôt dans la nuit, la République démocratique du Congo a également rejoint la phase de poules après un succès glané en prolongation contre la Jamaïque.

Dans le dernier barrage intercontinental de cette interminable campagne de qualifications, les Irakiens montrent rapidement qu’ils souhaitent passer leur début d’été en Amérique du Nord. Dès la 8e minute, le héros du cinquième tour de qualification contre les Émirats arabes unis Amir Al-Ammari envoie un boulet de canon sur coup franc, mais le gardien Guillermo Viscarra effleure la balle qui termine sa course sur sa barre. Encore dans le coup sur le corner suivant, le joueur de Cracovie délivre un caviar pour Ali Al-Hamadi, auteur d’une tête croisée cette fois imparable pour le portier de la Verde (1-0, 10e). Devant au tableau d’affichage, l’Irak recule et paie son manque d’allant offensif. Avant la pause, Ramiro Vaca tente sa chance et sert sans le vouloir Moises Paniagua. Étrangement seule dans la surface irakienne, la pépite bolivienne de 18 ans déclenche une frappe splendide et égalise (1-1, 38e).

La Bolivie goûte au karma

La suite du match est hachée et donne envie d’aller se recoucher. Al Hamdoulilah, Marko Farji anime la rencontre et réveille les souks du pays des deux fleuves. À peine entré à la place de Youssef Emyn, sorti sur civière, l’attaquant de Venise sert Aymen Hussein au point de penalty. Le buteur d’Al Karma croise parfaitement sa frappe (2-1, 52e) et les Lions de la Mésopotamie repassent devant.

En fin de match, la bande de Graham Arnold concède quelques occasions. Sauf que les Tiahuanacos ne jouent pas à 4 000 mètres d’altitude. À la suite de sa courte victoire 2-1 contre le Suriname en demi-finales de barrage jeudi dernier, la Bolivie manque de jus et ne parvient pas à emballer le match. Dans les dernières minutes, la Verde enchaîne les corners. La muraille irakienne se dresse contre les Boliviens et souffle enfin quand l’arbitre siffle le coup de sifflet final. L’Irak peut exulter : son équipe vient d’empocher son ticket pour la Coupe du monde 2026, 40 ans après sa dernière participation au Mexique en 1986.

Yalla ya iraki.

L’Irak, un pays amoureux du foot face à la France au Mondial