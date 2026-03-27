La France jouera contre la Bolivie ou l'Irak cet été

Bolivie 2-1 Suriname

Buts : Paniagua (72e) et Miguelito (80e, SP) pour les Boliviens // van Gelderen (48e) pour les Surinamais

Et ça Paz. Bien que menée par une surprenante équipe du Suriname, la Bolivie a fait respecter les cinquante places d’écart entre les deux nations au classement FIFA (2-1). La Verde doit désormais affronter l’Irak, en finale de barrage, pour savoir s’il peut voir son premier Mondial depuis 1994. Le vainqueur de cette rencontre sera dans le groupe I à la coupe du monde. C’est le groupe du Sénégal, de la Norvège et de la France.

La Bolivie n’a pas joué un Mondial depuis 1994

L’équipe du Suriname, entraînée par le vétéran Henk ten Cate (71 ans), peut s’en vouloir : elle avait fait le plus dur en ouvrant le score. Le voisin de la France (par la Guyane) a été porté par ses nombreux joueurs d’Eredivisie, comme son défenseur-buteur Liam van Gelderen, qui joue à l’imprononçable Waalwijk, ou son gardien Etienne Vaessen, de Groningen. Mais Moises Paniagua et Miguelito, 39 ans a eux deux, ont sonné la révolté des Boliviens en fin de match.

Après sa décennie 1990 magnifique (une participation au Mondial et une finale de Copa América, en 1997), l’équipe sud-américaine peut rêver de jours meilleurs.si elle bat l’Irak dans la nuit de mardi à mecredi. Dans l’autre barrage intercontinental, la République démocratique du Congo affrontera le vainqueur de Nouvelle Calédonie – Jamaïque.

Dans un trou de Suri !

On connaît les affiches des barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde