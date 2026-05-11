Selon ce joueur, l’AS Monaco n’avait « pas sa place en Ligue des champions »

La douche froide. C’est désormais officiel : l’AS Monaco ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine. Après son revers à Louis-II contre le LOSC (0-1), les joueurs de Pocognoli ne peuvent plus prétendre à une qualification pour la plus belle des compétitions. La nouvelle ne semblait pas surprendre le gardien monégasque, Lukáš Hrádecký, qui expliquait après la rencontre que l’ASM « n’avait pas sa place en Ligue des champions ». Le gardien expérimenté de 36 ans a également reconnu que les joueurs devaient « faire beaucoup mieux », individuellement comme collectivement.

🎙️ Lukas Hradecky : "Nous n’avons pas notre place en Ligue des champions"#beINSPORTS pic.twitter.com/GVQ6KJfePW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 11, 2026

Pocognoli veut mieux terminer

En conférence de presse, l’entraîneur monégasque Sébastien Pocognoli a reconnu que ses hommes n’ont pas été « en mesure d’inquiéter Lille ». Le technicien belge veut néanmoins rester concentré pour la dernière semaine du championnat, avec un déplacement à Strasbourg : « C’est donc important de rester unis et de continuer à se fixer des objectifs pour cette dernière semaine. » Les Monégasques peuvent encore espérer une qualification en C4.

Au pire, ils peuvent pas candidater pour intégrer la Ligue des nations ?

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