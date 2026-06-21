Dans un contexte houleux, Málaga signe son retour en Liga

De quoi raviver des souvenirs. Dans un match passé à l’anonymat au vu des chocs de Coupe du monde, Málaga vient d’officialiser son retour en Liga, après neuf ans d’absence. Si vous consommiez du football il y a de ça quinze ans, vous étiez sûrement devant ce quart de finale de Ligue des champions mythique contre le Borussia Dortmund. Sous la direction insensée du cheik Abdullah Al-Thani, les Boquerones finiront par retomber en deuxième division, puis subir une nouvelle relégation en 2023.

Revenus immédiatement pour vivre dans le ventre mou, le club a pris une autre dimension en novembre dernier. Après avoir remercié Sergio Pellicer, les bleus et blancs ont passé les clés du camion à Juan Funes, jusqu’ici entraîneur de l’équipe réserve. Alors que les Albicelestes jouaient leur peau, une toute nouvelle dynamique se met en place, ne perdant que quatre fois en une trentaine de rencontres pour se qualifier en barrages.

La vision et l’ouïe de Funes

Comme l’antichambre du football espagnol ne joue que très rarement en semaine, ces matchs se sont déroulés en plein mois de juin. D’abord Las Palmas en demi-finales, passé sur le fil (1-0, 1-1) malgré de multiples assauts du duo Jesé – Jonathan Viera. Puis un gros derbi régional contre Almería en finale, mené par les vingt-cinq buts de Sergio Arribas. Si le match aller se terminait par un 0-0, le retour sera moins reposant.

À leur arrivée au stade, les joueurs verront leur bus caillassé, des pierres brisant plusieurs vitres du véhicule. Malgré ce coup de pression, ce seront bien eux qui prendront leur destin en main. Le tout en quelques minutes, suite aux buts en seconde période de Chupete puis David Larrubia, révélations de la saison étant tous deux enfants de l’académie. La réduction de l’écart de Léo Baptistão ou la petite bagarre dans le temps additionnel n’y changera rien. L’ancien club de prestige retourne dans l’élite aux côtés de deux invités de marque : le Racing Santander et le Deportivo.

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Par la grâce d’Allah, Malaga est de retour en Liga !

Un barrage indécis pour la montée en Espagne