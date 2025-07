Malaga renonce à la Coupe du monde 2030

Ma famille d’abord.

La Coupe du monde 2030 ne se jouera pas à Malaga. Alors que le stade de La Rosaleda faisait partie des enceintes sélectionnées, le maire local, Francisco de la Torre, a annoncé que la ville avait changé son fusil d’épaule afin de protéger les intérêts du Malaga CF. La rénovation de La Rosaleda obligerait en effet l’équipe, actuellement en D2, à jouer deux ans dans un stade beaucoup plus petit, qui ne pourrait même pas accueillir la moitié des 26 000 abonnés albicelestes.

« Si nous devons choisir entre la Coupe du monde et notre club, nous choisissons notre club et ses supporters », explique l’élu. Le projet de rénover La Rosaleda n’est pas enterré, mais le maire souhaite le mener dans des conditions qui seront moins pénalisantes pour le club. Ce retrait devrait bénéficier à d’autres : selon la presse espagnole, Valence et Vigo, écartées de la liste, postulent pour récupérer le siège laissé vacant.

Qui part à la chasse perd sa place !

