Málaga promu en deuxième division espagnole à la dernière minute de la prolongation

Les émotions de dingue.

Tout juste relégué à l’issue de la saison dernière, Málaga va déjà retrouver la deuxième division espagnole. Le club quart de finaliste de la Ligue des champions 2012-2013 a vécu une soirée complètement folle lors des barrages pour la montée. Après avoir battu Nàstic par 2 buts à 1 lors du match aller, les Boquerones se sont d’abord inclinés 1-0 ce samedi soir à Tarragone. Avant de tout renverser en prolongations : après avoir encaissé un deuxième but, les visiteurs ont rapidement réduit la marque. Et alors que la décision semblait partie pour se faire aux tirs aux buts, c’est le tout jeune Antoñito, 17 ans et issu de l’académie du club, qui a fait basculé toute une ville dans l’allégresse au bout de la nuit.

🤯 ¡ESTO ES UNA LOCURA! 🔥 El @MalagaCF logra el gol que le da el ascenso en la última jugada de la prórroga. 📺 @fef_tv#NàsticMálaga | #PrimeraFederación pic.twitter.com/9leRktDH3F — Primera Federación (@Primera_RFEF) June 22, 2024

Déjà le plus grand moment de sa carrière ?

