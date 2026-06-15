Un barrage indécis pour la montée en Espagne

Il n’y a pas que la Coupe du monde dans la vie. Dans un monde parallèle, certains clubs doivent encore déterminer dans quelle division ils évolueront l’année prochaine, punie des festivités internationales tant que ces devoirs ne sont pas faits.

C’est le cas de Málaga et Almeria, opposés en barrage d’accession à la Liga. Et la première manche laisse toutes les options ouvertes puisque le 4e et le 3e de D2 espagnole n’ont pu se départager et se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) ce dimanche soir.

Un partido équilibré

6 tirs à 5 dont 2 cadrés à 1… De la première à la dernière minute, ce match aura été serré et particulièrement équilibré. Finalement, Málaga n’aura pas profité de ses 30 000 supporters pour prendre l’avantage dans cette double confrontation. Les deux équipes devront se défier une dernière fois pour tenter d’accéder à l’élite espagnole ce samedi à 21 heures sur la pelouse d’Almeria.

La suite au prochain épisode, le suspense est à son comble.

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