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Flamengo réclame des sous au club de Cristiano Ronaldo

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Flamengo réclame des sous au club de Cristiano Ronaldo

Rends les sous. Ce mercredi, le club brésilien de Flamengo ressort une vieille affaire de transferts impayés dans laquelle Almería est impliqué. Dans un communiqué publié sur les réseaux, Flamengo interpelle directement Cristiano Ronaldo, le nouvel actionnaire du club espagnol à 25 %.

Souviens-toi l’été dernier

C’est une affaire qui remonte à 2022, concernant le transfert de Lázaro pour 7 millions d’euros en direction d’Almería. À l’époque, CR7 n’était pas dans la direction, mais le club brésilien accuse le manque de responsabilité d’Almería : « Depuis 590 jours en situation de défaut de paiement, le club accumule une dette estimée à plus de 1,8 million d’euros, en flagrante violation des engagements pris et des normes qui régissent les relations dans le football international. »

Le club de Leonardo Jardim avait reçu un droit de remboursement intégral de la part de la FIFA mais, après 590 jours, toujours aucune réponse. L’arrivée de Ronaldo dans la direction changera-t-elle la donne ? Le club de Rio n’a pas attendu la réponse et a d’ores et déjà placé le dossier devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Il va en avoir du boulot en ce début d’année, ce TAS.

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