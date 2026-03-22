Jorginho fustige l'attitude d'une chanteuse

Bad romance. À Flamengo depuis l’année dernière, Jorginho s’en est pris à la chanteuse Chappell Roan via sa story Instagram. Sa femme et sa belle-fille, qui n’est d’autre que la fille de Jude Law et la petite fille de Zico (sacré arbre généalogique), s’étaient déplacées à São Paulo, pour assister au concert de la chanteuse américaine, prévu ce dimanche soir pendant le festival Lollapalooza.

Cauchemar à l’hôtel

Tout à fait par hasard, la belle-fille de l’ancien de Chelsea s’est retrouvée dans le même hôtel que Chappell Roan. « Elle avait préparé une pancarte car elle devait la rencontrer. Alors que ma fille prenait son petit-déjeuner à l’hôtel, elle l’a vue passer devant sa table. Ma fille, comme n’importe quelle fillette de 11 ans, l’a reconnue, s’est émue et lui a demandé si c’était bien elle », raconte Jorginho dans sa story.

Caprice de star ou simple je m’en foutisme, la chanteuse ne s’est même pas approchée d’elle d’après les mots de Jorginho. Un garde du corps aurait ensuite menacé la famille de l’international italien. « Il s’est approché de la table où ma famille prenait son petit-déjeuner et a commencé à menacer ma femme en lui disant qu’elle n’aurait pas dû laisser ma fille faire cela, car c’était une nuisance, un manque de respect. Il a également déclaré qu’il porterait plainte contre eux auprès de l’hôtel ».

jorginho (current flamengo player, ex arsenal, ucl winner for chelsea etc) reporting how chappel roan disrespected his step daughter who’s jude law’s daughter 😬 pic.twitter.com/O8hIWTy1mF — ؘ (@goatne11i) March 21, 2026

« Ce n’était pas mon garde personnel »

La suite : la pauvre belle-fille de Jorginho a pleuré à chaudes larmes pendant plusieurs minutes. Le 3e du Ballon d’or 2021 regrette ce mauvais comportement de Chappell Roan: « Je vis dans le football depuis de nombreuses années, je sais ce que signifie l’exposition publique et le respect des limites. Dans le cas de ma fille, il s’agissait simplement d’une petite fille qui admirait quelqu’un. Je trouve très triste de voir ce genre de traitement de la part de ceux qui devraient comprendre l’importance des fans. Personne ne mérite d’être traité ainsi, surtout un enfant.»

Quelques heures après cette histoire, la chanteuse aux 7,6 millions d’abonnés sur Instagram a tourné deux storys depuis son lit pour raconter sa version : « Ce n’était pas mon garde personnel. Je n’ai rien demandé à ce garde du corps. Je n’ai pas vu de femme, ni d’enfant. Personne n’est venu me voir. Je ne déteste pas ceux qui aiment ma musique et encore moins les enfants. »

Est-ce que Jorginho va répondre ? Vous avez quatre heures.

Leonardo Jardim trouve un nouveau banc prestigieux au Brésil