La présence de Zidane incertaine au Mondial, l’Algérie dans le flou

Vladimir Petković est sûrement à la recherche du nouveau gardien de son temple. En effet, le club espagnol de Grenade a confirmé à travers un communiqué ce lundi soir que « les examens médicaux pratiqués sur Luca Zidane, à la suite de la commotion cérébrale subie lors du dernier match contre l’UD Almería, révèlent une fracture de la mâchoire et du menton ».

Le club précise « qu’il décidera dans les prochaines heures du traitement à suivre pour soigner sa blessure », alors qu’une opération pourrait l’empêcher de disputer son premier Mondial.

Quel gardien pour l’Algérie au Mondial ?

Le timing est particulièrement cruel, d’autant que la hiérarchie des gardiens algériens est totalement chamboulée par une vague de blessures. Le deuxième choix, Anthony Mandrea (SM Caen, National), est indisponible depuis le mois d’avril en raison d’une blessure à l’épaule subie à l’entraînement.

Quant au troisième gardien, Melvin Mastil, qui évolue au Stade nyonnais en D2 suisse, il est, lui aussi, sur le flanc depuis la mi-avril après une opération d’une hernie inguinale.

Donnez les gants à Alexandre Oukidja !

Encore un gardien algérien forfait pour le Mondial