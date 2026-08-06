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Un club saoudien a tenté le coup pour Deschamps

JF
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Un club saoudien a tenté le coup pour Deschamps

Même pas le droit à un peu de répit. À peine son idylle de 14 piges avec l’équipe de France terminée, Didier Deschamps est déjà dans le viseur de pas mal d’écuries. Selon RMC Sport, la dernière en date vient d’Arabie Saoudite et Al-Ahli.

Des discussions, pas plus

Troisième de Saudi Pro League l’an dernier, et orpheline de son entraîneur Matthias Jaissle, parti à Newcastle, la formation basée à Djeddah serait entrée en contact avec l’ex sélectionneur des Bleus. De premières discussions ont bien eu lieu, mais il ne devrait pas y avoir de suite à celles-ci.

Si la Dèche a indiqué à plusieurs reprises qu’il ne savait pas encore de quoi serait fait son avenir, ça ne prendra vraisemblablement pas le chemin de l’Arabie Saoudite.

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JF

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