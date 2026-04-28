Victorieux en C1 asiatique avec Al-Ahli, Riyad Mahrez régale ses coéquipiers

C’est lui qui régale ! Quelques jours après avoir remporté une seconde Ligue des champions asiatique avec Al-Ahli, samedi dernier contre les Japonais du Machida Zelvia, Riyad Mahrez a bien fait chauffer la CB. Selon le Daily Mail, l’international algérien a offert une montre Rolex sur mesure à chacun de ses coéquipiers, avec leur nom gravé dessus. Prix de l’unité ? Environ 20 000 euros.

🚨 رياض محرز يهدي زياد الجهني ساعة "رولكس" باللون الأخضر وشعار أبطال آسيا النخبة 🟢⚪️ pic.twitter.com/vLU2dmmPZO — دياريو الأهلي (@diario_AFC) April 27, 2026

En se basant sur les 24 joueurs de l’effectif du club saoudien cette saison (dont les Français Valentin Atangana et Enzo Millot), la note totale réglée par Mahrez s’élèverait à 480 000 euros. Un effort qui ne lui fera pas serrer la ceinture en cette fin de mois puisque cette dépense ne représente même pas la moitié de son salaire hebdomadaire, qui s’élève à un peu plus d’un million d’euros.

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