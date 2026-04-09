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  • J29
  • Al Feiha-Al Ahli (1-1)

Ivan Tooney s’en prend à l’arbitrage en Saudi Pro League

CT
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Ivan Tooney s’en prend à l’arbitrage en Saudi Pro League

Une soirée à oublier pour l’arbitrage. Al-Ahli a concédé le match nul sur le terrain d’Al-Feiha (1-1) en Saudi Pro League ce mercredi. Buteur en faveur du club royal, Ivan Toney s’est plaint de l’arbitrage en interview d’après-match. « Al-Feiha a bien défendu, mais le plus important, ce sont les deux penaltys flagrants qui n’ont pas été sifflés. Quand on a commencé à en parler avec l’arbitre, il nous a dit : “Concentrez-vous sur la Ligue des champions asiatique.” Comment un arbitre peut-il dire ça ? On lui parle, et il nous répond de nous concentrer sur l’AFC ? », dénonce l’attaquant international anglais d’Al-Ahli.

Une course au titre tendue

« Toute la saison, tu siffles penalty dans ce genre de situation, sauf quand arrive le moment crucial de la saison : là, il change d’avis… On sait pour qui. Ceux qu’on poursuit… » Les propos d’Ivan Toney semblent viser Al-Nassr et Al-Hilal, les deux clubs qui occupent les deux premières places du championnat saoudien, alors que la fin de la saison approche. Actuellement troisième au classement, Al-Ahli conserve de grandes chances de décrocher le titre malgré ce revers.

Au grand bonheur de Cristiano Ronaldo.

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CT

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