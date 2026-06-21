Pourquoi l'arbitre de Tunisie-Norvège porte un maillot spécial ?

Histoire de marquer le coup. La rencontre entre la Tunisie et le Japon marquera un moment spécial dans l’histoire de la Coupe du monde. Alors oui, Hervé Renard va disputer sa première rencontre avec les Aigles de Carthage, mais c’est surtout parce que ce match sera la 1 000ᵉ de l’histoire de la Coupe du monde.

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Un maillot spécial pour l’arbitre

Pour l’occasion, la FIFA a décidé de faire porter à l’arbitre de la rencontre Istvan Kovacs un maillot spécial, qui avait été annoncé par la légende Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA. Sur ce dernier, de couleur orange, des bandes dorées sont apparentes ainsi qu’un badge « Match 1 000 » sur la manche gauche. Les assistants porteront également cette tunique collector.

Outre cette symbolique, cette 2e journée du groupe F est décisive pour la Tunisie, humiliée par la Suède lors de son entrée en lice, qui ne doit pas perdre face au Japon pour rester en vie dans cette compétition.

Mission impossible ?