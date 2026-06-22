Le sélectionneur irakien tient un plan pour contrer Mbappé

Tous les moyens sont bons. Interrogé sur un éventuel plan anti-Mbappé en conférence de presse, le sélectionneur irakien, Graham Arnold a encensé l’équipe de France et plus particulièrement son capitaine Kylian Mbappé et son sélectionneur Didier Deschamps.

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Trois gardiens pour contrer Mbappé

« J’ai demandé si on pouvait avoir trois gardiens, on m’a répondu que non. C’est un honneur d’affronter cette équipe. Mais nous nous concentrons sur nous. Nous ne pouvons pas contrôler la performance française, mais la nôtre si. Nous voulons montrer notre meilleure version au monde », a-t-il plaisanté devant les journalistes présents. Il a toutefois tenu à encenser Deschamps et son travail avec la sélection tricolore : « C’est un coach fantastique, il a une grande réussite avec la France. Tous les joueurs l’adorent. C’est une belle motivation pour la France de faire quelque chose de spécial pour lui lors de sa dernière Coupe du monde. C’est un grand homme. » Si sa dernière confrontation face aux Bleus avec l’Australie lors du Mondial 2022 ne lui a pas laissé un goût impérissable, le sélectionneur des Lions de la Mésopotamie assure toutefois que ses joueurs auront pour objectif de venir à bout des Bleus : « Nous avons cette envie contre la France. On ne vise pas le nul, la défaite, mais on veut gagner. On veut les battre. »

Que le meilleur gagne.