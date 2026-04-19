Un onze très offensif pour Manchester City contre Arsenal, Rayan Cherki titulaire

L’heure de frapper un grand coup.

C’est le match que tout le monde attend. Le duel à distance qui dure depuis des mois entre Manchester City et Arsenal va basculer, d’un côté comme de l’autre, ce dimanche après-midi à l’Etihad Stadium. En confiance ces dernières semaines, City s’avance comme favori, et Pep Guardiola a dégainé une compo résolument offensive, avec Rayan Cherki titulaire. Côté Arsenal, Mikel Arteta est privé de Bukayo Saka et a choisi de laisser Gabriel Martinelli et Viktor Gyökeres sur le banc.

La compo de City : Donnarumma – Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly – Silva, Rodri – Semenyo, Cherki, Doku – Haaland.

La compo d’Arsenal : Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapié – Ødegaard, Zubimendi, Rice – Madueke, Havertz, Eze.

En direct : Manchester City-Arsenal (0-0)