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Un onze très offensif pour Manchester City contre Arsenal, Rayan Cherki titulaire

AL
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Un onze très offensif pour Manchester City contre Arsenal, Rayan Cherki titulaire

L’heure de frapper un grand coup.

C’est le match que tout le monde attend. Le duel à distance qui dure depuis des mois entre Manchester City et Arsenal va basculer, d’un côté comme de l’autre, ce dimanche après-midi à l’Etihad Stadium. En confiance ces dernières semaines, City s’avance comme favori, et Pep Guardiola a dégainé une compo résolument offensive, avec Rayan Cherki titulaire. Côté Arsenal, Mikel Arteta est privé de Bukayo Saka et a choisi de laisser Gabriel Martinelli et Viktor Gyökeres sur le banc.

La compo de City : Donnarumma – Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly – Silva, Rodri – Semenyo, Cherki, Doku – Haaland.

La compo d’Arsenal : Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapié – Ødegaard, Zubimendi, Rice – Madueke, Havertz, Eze.

En direct : Manchester City-Arsenal (0-0)

AL

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