La Ligue 1 a un nouveau meilleur buteur !

Lepaul prend la pôle.

Joaquín Panichelli absent pour de nombreux mois après sa terrible blessure, l’Argentin pouvait s’attendre à être détrôné en haut du classement des buteurs. C’est chose faite, depuis ce dimanche, puisqu’Estéban Lepaul, buteur à la Meinau, a pris la première position en inscrivant son 17e but de la saison, d’une frappe limpide du droit après une mauvaise relance de Mike Penders. Troisième, Mason Greenwood (15 buts) semble être le seul en mesure de venir contester ce titre honorifique au Rennais, puisque Folarin Balogun et Odsonne Édouard, quatrièmes ex-aequo (12 buts) sont assez loin.

😵‍💫 Une relance très moyenne avec Esteban Lepaul, ça pardonne pas ! 1-0 pour le @staderennais qui est Top 4 de la @Ligue1 !#RCSASRFC pic.twitter.com/spnRDr9hAl — L1+ (@ligue1plus) April 19, 2026

Ce serait en tout cas une belle récompense en fin de saison pour Lepaul. Mais qu’il ne se fasse pas trop d’idées, Guy Stéphan a prévenu : « Il ne faut jamais dire jamais, mais je ne pense pas qu’un joueur jamais sélectionné avec nous puisse être de la partie (au Mondial). »