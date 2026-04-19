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Des retours dans le onze de départ parisien

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Des retours dans le onze de départ parisien

Feed from Désiré. Sorti sur blessure à Anfield mardi soir, il ne s’agissait finalement que d’un changement de précaution pour Désiré Doué. Incertain jusque-là pour la rencontre, l’international tricolore tiendra bien sa place sur le front de l’attaque parisienne dès le coup d’envoi.

Barcola et Ramos pour compléter l’attaque

En revanche pas d’Ousmane Dembélé, ni de Kvicha Kvaratskhelia dans le onze de départ concocté par Luis Enrique. Bradley Barcola retrouve son aile droite après avoir retrouvé le terrain 39 minutes face à Liverpool pour son retour après sa blessure à la cheville. La pointe de l’attaque parisienne sera en revanche occupée par Gonçalo Ramos, resté à chaque fois sur le banc lors de la double confrontation face aux Reds. Côté Lyonnais, pas de surprise puisque Afonso Moreira et Endrick seront les forces offensives des Gones.

Nuno Mendes est donc bien le seul absent des Parisiens.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Vitinha, Beraldo, Mayulu – Barcola, Ramos, Doué. Entraîneur : Luis Enrique.

Olympique lyonnais (5-3-2) : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Kluivert, Abner Vinicius – Merah, Morton, Mangala – Moreira, Endrick. Entraîneur : Paulo Fonseca.

En direct : PSG-OL (0-0)

LB

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