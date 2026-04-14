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Après Nuno Mendes, Désiré Doué sort à son tour sur blessure

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Deux Parisiens sortent sur blessure

Le staff médical a du boulot. Désiré Doué est sorti sur blessure à la 52e minute mardi soir à Anfield. L’attaquant du PSG s’est fait mal après un duel avec Dominik Szoboszlai : le Hongrois l’a gentiment poussé vers l’extérieur du terrain, et le Français a percuté un micro positionné le long des panneaux publicitaires. Il est revenu sur le terrain quelques instants, avant de renoncer à poursuivre.

Il est sorti la tête basse, remplacé par Bradley Barcola. Nuno Mendes avait déjà quitté ses partenaires en première période en raison d’un pépin musculaire, à la 38e minute, offrant un peu de temps de jeu à Lucas Hernandez.

Bien aimable de sa part.

Les notes du PSG contre Liverpool

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