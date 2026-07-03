Habib Beye aurait déjà trouvé un nouveau point de chute

Rebond express pour Habib Beye ? Quelques jours après son départ de l’OM, le technicien sénégalais pourrait (déjà) retrouver un poste. Selon les informations de L’Équipe parues ce vendredi, la Fédération sénégalaise envisagerait de se séparer du sélectionneur Pape Thiaw après le fiasco du Mondial et penserait à Habib Beye pour lui succéder.

Beye pas intéressé ?

Seul petit bémol, le quotidien avance que l’ex-coach du Stade rennais et du Red Star et ancien international sénégalais (45 sélections) favoriserait d’abord un nouveau « projet club » avant de reprendre le flambeau des Lions de la Teranga. Pour remplacer Thiaw, la FSF ciblerait un entraîneur d’origine sénégalaise de préférence.

En tout cas, la sélection sénégalaise se dirige vers la fin d’un cycle très important – le plus marquant de son histoire – et de nombreux cadres pourraient stopper leur aventure avec l’équipe nationale, parmi lesquels Sadio Mané (34 ans), Kalidou Koulibaly (35 ans), Idrissa Gana Gueye (36 ans) et peut-être même Edouard Mendy (34 ans).

This is a new Beye.

Rudi Garcia tente d’éteindre l’incendie après ses propos polémiques sur le Sénégal