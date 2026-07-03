Nathan Aké s’envole vers la Turquie

Mattéo Guendouzi a de la concurrence sur le plan capillaire. Fraîchement éliminé de la Coupe du monde par le Maroc (1-1, 2-3 T.A.B.) avec les Pays-Bas, Nathan Aké a les idées plus claires concernant son avenir après son départ de Manchester City. Le défenseur batave s’est engagé du côté du Fenerbahçe et rejoindra le groupe stambouliote en Autriche après une période de vacances liée à sa participation au Mondial.

Embed t.co

Nouvelle aventure pour une nouvelle vie

À 31 balais, le natif de La Haye va (enfin) découvrir un nouveau championnat. En effet, Nathan Aké a joué toute sa carrière professionnelle en Angleterre, enchaînant les aventures à Chelsea, Reading, Watford, Bournemouth et Manchester City depuis l’été 2020. Ce passage chez les Skyblues lui a offert un palmarès bien garni avec en particulier une Ligue des champions, glanée justement à Istanbul.

Un signe du destin ?

Mason Greenwood aurait un accord avec un club turc