La chanson sur Michael Olise va-t-elle devenir le tube du Mondial ?

Huit ans après notre chanson sur N’Golo Kanté, on a remis les paroles au goût du jour en hommage au nouveau chouchou des Bleus, Michael Olise...

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Les paroles de la chanson :

Il prend le ballon, il accélère, En maillot bleu, en maillot vert, Il fait des passes à Mbappé, Michael Olise !

Quand il dribble, balle au pied, Impossible de l’arrêter, Il met le ballon où vous voulez, Michael Olise !

Michael olise, pala palapa ! Michael Olise, pala papapa ! Il est français, Il parle anglais Et il enchaîne les passes dé. Bientôt sur les Champs-Élysées,

Michael Olise !

➡️ Lire aussi : L’histoire derrière la chanson « Il est petit, il est gentil » sur N’Golo Kanté.

Jet-set et match