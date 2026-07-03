Willy Semedo : « La pression est sur l'Argentine, pas sur le Cap-Vert »

Pour sa première participation à une Coupe du monde, le Cap-Vert a fait très fort en se qualifiant pour les 16es de finale, où il affrontera l’Argentine. Willy Semedo (32 ans, 39 sélections, 3 buts), l’ailier des Requins de l’Atlantique et en fin de contrat à l’Omonia Nicosie, attend ce rendez-vous avec impatience, mais sans appréhension particulière. Et envisage même que le séjour aux Etats-Unis s’étire un peu…

Le principe d’une interview était calé depuis plusieurs jours. Il ne restait plus qu’à trouver le bon moment, à cause d’un emploi du temps chargé (matchs, entraînements, voyages, réunions techniques, soins) et du décalage horaire. Willy Semedo, à peine arrivé à l’hôtel de Miami où la sélection du Cap-Vert s’est installée avant le match face à l’Argentine, a décroché son téléphone jeudi vers minuit trente, alors que le Sénégal était sur le point de se faire éliminer par la Belgique. Pendant une vingtaine de minutes, on a enfin pu parler de cette surprenante équipe cap-verdienne.

Il y a encore quelques semaines, on s’attendait davantage à un derby sud-américain entre l’Argentine et l’Uruguay plutôt qu’à un inédit Argentine-Cap-Vert. Quelle est la tendance dans le groupe cap-verdien quelques heures avant ce match ?

Il y a beaucoup de fierté d’être présent à ce stade des 16es de finale. Beaucoup de motivation, énormément d’impatience aussi, car on va affronter le champion du monde en titre, un des favoris de la compétition, et croiser Lionel Messi, qui est pour moi le meilleur joueur de l’histoire du football. Nous avons hâte d’y être, mais nous ne ressentons par de crainte. Nous sommes des joueurs professionnels ayant l’habitude du haut niveau. Bien sûr, c’est un match particulier, mais rien n’a été changé au niveau de la préparation. On travaille normalement.

L’Argentine sera évidemment le grand favori de cette confrontation. Beaucoup d’observateurs doivent penser que votre parcours s’arrêtera à Miami…

C’est normal ! L’Argentine est une des meilleures sélections du monde. Ce sera une rencontre très compliquée. C’est le favori de ce match et un prétendant au titre mondial. Si les Argentins se qualifient, tout le monde trouvera cela normal. La pression est sur eux, pas sur nous. On a déjà réussi quelque chose de grand en nous qualifiant pour le deuxième tour, mais on a envie de continuer. Moi, je n’ai pas envie de rentrer dès dimanche. Le Cap-Vert aura ses chances. C’est la Coupe du monde, sur un match à élimination directe, tout peut arriver. Même contre l’Argentine !

Face à l’Uruguay, nous avons montré que nous sommes aussi capables de produire du jeu et de marquer. Willy Semedo

Après tout, vous avez accroché l’Espagne et l’Uruguay au premier tour, alors que sur le papier, ils étaient largement favoris…

Absolument. Nous savons qu’il faudra être très concentrés, attentifs à tout, et patients. L’Argentine cherchera sans doute à nous mettre la pression très vite, pour marquer rapidement. Nous, on fait très bien ce que nous savons faire. Contre l’Espagne, laquelle d’ailleurs ne nous a jamais pris de haut, on a défendu en bloc bas. Face à l’Uruguay, nous avons montré que nous sommes aussi capables de produire du jeu et de marquer. D’ailleurs, je pense qu’on méritait de battre l’Arabie saoudite, mais l’essentiel était de se qualifier. Donc, face aux Argentins, on saura s’adapter. C’est une de nos forces. Et mentalement, nous sommes très forts.

Au premier tour, le Cap-Vert a en effet dégagé une sérénité assez surprenante pour une équipe novice à ce niveau. Comment l’expliquez-vous ?

C’est assez simple. Déjà, le Cap-Vert a une certaine expérience du haut niveau, puisqu’il a disputé quatre CAN depuis 2013. En 2024, il avait atteint les quarts de finale. Ensuite, depuis plusieurs années, le groupe a connu assez peu de changements. On a donc l’habitude de jouer ensemble. Les automatismes sont là. Nous évoluons tous en Europe pour la plupart (deux internationaux sont sous contrat en MLS, le gardien CJ Dos Santos et le défenseur Logan Costa, NDLR), il y a de la qualité. En plus, notre sélectionneur, Bubista, est en poste depuis 2020. Il y a une stabilité au niveau du staff technique qui est importante. C’est un coach proche des joueurs, qui est exigeant, pointu et vraiment sympa en plus. C’est ce qui explique nos résultats.

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Vos performances ont-elles été suivies de moments de détente accordés par le staff ?

D’abord, quand on a terminé notre match face aux Saoudiens, celui entre l’Espagne et l’Uruguay (1-0) n’était pas fini. Un d’entre nous a récupéré son téléphone pour connaître le résultat, mais c’est en voyant nos supporters exulter qu’on a compris qu’ont était qualifiés, car ils avaient eu le score final avant nous. Ça a été un grand moment de joie collective, on a savouré cette performance, et on a pu ensuite avoir une journée off avec les familles. Moi, j’avais ma mère, ma femme, mes enfants, mon frère avec moi. Cela nous a fait beaucoup de bien.

J’avais cru comprendre que si nous battons les Argentins, cela ferait quelques heureux en France. Willy Semedo

Est-ce que le fait de ne pas avoir participé à la CAN 2025 au Maroc peut expliquer en partie vos performances lors de cette Coupe du monde ?

J’en suis convaincu. Quand nous avons été éliminés lors des qualifications pour la CAN, on a tout de suite switché. Les éliminatoires pour la Coupe du monde étaient en cours, on s’est concentré dessus, et on a eu raison de le faire. On s’est dit finalement que manquer la CAN serait un mal pour un bien. Cet hiver, on a pu souffler pendant la trêve, penser à autre chose qu’au foot, passer du temps avec nos familles. Cela nous a permis de garder de la fraicheur. Et le fait d’avoir effectué une bonne préparation, en remportant largement nos deux matchs amicaux face à la Serbie (3-0) et aux Bermudes (3-0) a apporté un surplus de confiance. Honnêtement, tout était réuni pour que ce premier tour se passe bien.

Votre qualification pour les 16es de finale suscite un énorme enthousiasme au Cap-Vert, une vague de sympathie ailleurs, notamment en France, où beaucoup de supporters des Bleus rêvent de vous voir éliminer l’Argentine…

(Rires.) Oui, j’avais cru comprendre que si nous battons les Argentins, cela ferait quelques heureux en France. On sait qu’au Cap-Vert, les gens sont à fond, ils ne parlent que de ça. Il y a une grande fierté, on parle du pays, c’est fantastique. Pour eux, on a déjà réussi notre Mondial, mais comme nous, ils ont envie que cela dure encore.

Dans l’effectif, il y a des joueurs nés au Cap-Vert, d’autres en France, comme vous, au Portugal, aux Pays-Bas, en République d’Irlande. Comment communiquez-vous ?

Déjà, il n’y a pas de clans. On aime être ensemble, se retrouver. Nous parlons tous le créole portugais. Mais on entend parler français, portugais, anglais pour ceux qui sont nés au Pays-Bas. Ou en Irlande Il n’y a aucun problème de communication. Personnellement, en plus du français, je maîtrise l’anglais et le créole portugais.

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