S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Colombie

Ce n’était pas gagné mais ce coach a marqué à vie David Ospina

EM
3 Réactions
Ce n’était pas gagné mais ce coach a marqué à vie David Ospina

Made in Ligue 1. Passé par Naples ou encore Arsenal, David Ospina a révélé le coach qui l’a le plus marqué tout au long de sa carrière. Malgré les pointures que sont Arsène Wenger chez les Gunners et Carlo Ancelotti avec les Partenopei, c’est bien Claude Puel, lors de son passage à Nice, qui revient le premier dans l’esprit du gardien remplaçant de la sélection colombienne qui a évolué dans le sud de la France de 2008 à 2014.

Une ressemblance avec Bauthéac ?

Dans les colonnes de L’Équipe, l’ancien Aiglon s’explique, à travers une anecdote sympa entre les deux dans le vestiaire niçois : « Lors de notre première rencontre, il rentre dans le vestiaire et il me confond avec Éric Bauthéac(attaquant niçois de 2012 à 2015,NDLR)! Je me suis dit : “Oh là là, on n’est pas bien parti. On ne va pas y arriver.” Mais on a commencé à se parler et à se connaître et à la fin, on a eu une belle relation. »

On cherche toujours l’air de famille entre les deux.

Pronostic Colombie Ghana : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

EM

Commentaires

Les membres ont posté 3 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
00
En direct : Colombie-Ghana (0-0)
  • Mondial 2026
  • 16es
  • Colombie-Ghana
En direct : Colombie-Ghana (0-0)

En direct : Colombie-Ghana (0-0)

En direct : Colombie-Ghana (0-0)
00
Revivez Colombie-Portugal (0-0)
  • Mondial 2026
  • Gr. K
  • Colombie-Portugal
Revivez Colombie-Portugal (0-0)

Revivez Colombie-Portugal (0-0)

Revivez Colombie-Portugal (0-0)
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

SO FOOT collector 100% Coupe du Monde 1994 édition vernie

à partir de 19.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.