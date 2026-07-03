Ce n’était pas gagné mais ce coach a marqué à vie David Ospina

Made in Ligue 1. Passé par Naples ou encore Arsenal, David Ospina a révélé le coach qui l’a le plus marqué tout au long de sa carrière. Malgré les pointures que sont Arsène Wenger chez les Gunners et Carlo Ancelotti avec les Partenopei, c’est bien Claude Puel, lors de son passage à Nice, qui revient le premier dans l’esprit du gardien remplaçant de la sélection colombienne qui a évolué dans le sud de la France de 2008 à 2014.

Une ressemblance avec Bauthéac ?

Dans les colonnes de L’Équipe, l’ancien Aiglon s’explique, à travers une anecdote sympa entre les deux dans le vestiaire niçois : « Lors de notre première rencontre, il rentre dans le vestiaire et il me confond avec Éric Bauthéac(attaquant niçois de 2012 à 2015,NDLR)! Je me suis dit : “Oh là là, on n’est pas bien parti. On ne va pas y arriver.” Mais on a commencé à se parler et à se connaître et à la fin, on a eu une belle relation. »

On cherche toujours l’air de famille entre les deux.

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