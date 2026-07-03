Pronostic Paraguay France : analyse, cotes et prono Coupe du monde

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Informations clés La France reste sur 5 victoires consécutives, 16 buts marqués, 3 encaissés.

Le Paraguay a éliminé l’Allemagne, mais doit faire sans Diego Gómez (suspendu).

Les 5 derniers matchs de la France ont dépassé les 2,5 buts.

Historique direct récent : France 5-0 Paraguay en 2017.

Pari principal : France vainqueur, coté à 1,17 (86% implicite).

Infos du match Stade Philadelphia Stadium (Philadelphia, PA, USA) — capacité 68 324 Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 4 Entraîneur Paraguay Gustavo Alfaro Entraîneur France Didier Deschamps

La France débarque à Philadelphie portée par une série implacable : cinq victoires d’affilée, seize buts inscrits, trois petits encaissés. Didier Deschamps n’a pas eu besoin de forcer son talent pour voir ses Bleus dérouler, avec trois clean sheets et aucun match sans marquer. Côté Paraguay, l’exploit contre l’Allemagne reste frais, mais la solidité défensive a parfois montré ses limites, notamment face aux États-Unis (1-4). L’enjeu : un ticket pour les quarts. Le Paraguay devra composer sans Diego Gómez, suspendu, et pourrait bricoler derrière si Alderete ou Sosa ne sont pas remis. La puissance offensive des Bleus s’annonce comme un test trop haut pour la ligne arrière des Sud-Américains.

Le contexte du match

Dans ce Paraguay – France crucial, l’équipe de Deschamps apparaît comme l’un des favoris de la compétition. La dynamique française contraste avec l’irrégularité du Paraguay, qui devra hausser son niveau pour espérer rivaliser. Ce match de Coupe du monde à Philadelphie s’annonce déterminant pour la suite du tournoi. Pour ceux qui souhaitent vivre l’événement autrement, une soirée de projection So Foot pour France – Paraguay est organisée le samedi 4 juillet 2026 au discobar le Sacré.

France sans pitié, Paraguay en mission survie

Forme récente du Paraguay

Date Domicile Score Extérieur Résultat 29/06/2026 Allemagne 4-5 Paraguay V 26/06/2026 Paraguay 0-0 Australie N 20/06/2026 Turquie 0-1 Paraguay V 13/06/2026 États-Unis 4-1 Paraguay D 05/06/2026 Paraguay 4-0 Nicaragua V

Le Paraguay a alterné le chaud et le froid. Capable de sortir l’Allemagne au bout du suspense (5-4), mais aussi de sombrer contre les États-Unis (1-4), la sélection de Gustavo Alfaro s’appuie sur une défense parfois hermétique (trois clean sheets), parfois aux abois. Le 0-0 face à l’Australie témoigne d’une équipe capable de fermer la boutique, mais l’absence de Diego Gómez et les incertitudes en défense pourraient peser lourd face à la meilleure attaque du tournoi. Paraguay – France sera un test majeur pour les Sud-Américains. D’ailleurs, cette performance du Paraguay face à l’Allemagne a récemment provoqué des conséquences notables, comme le licenciement de Julian Nagelsmann, sélectionneur de la Mannschaft, évoqué dans cet article sur l’après Allemagne – Paraguay.

Forme récente des Bleus

Date Domicile Score Extérieur Résultat 30/06/2026 France 3-0 Suède V 26/06/2026 Norvège 1-4 France V 22/06/2026 France 3-0 Irak V 16/06/2026 France 3-1 Sénégal V 08/06/2026 France 3-1 Irlande du Nord V

Cinq sur cinq pour les Bleus. Trois matchs sans encaisser, seize buts marqués. La France allie efficacité offensive et solidité. Jamais muette, toujours dangereuse, l’équipe de Deschamps n’a laissé aucune chance à ses adversaires, qu’ils soient européens, africains ou asiatiques. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : puissance de frappe, constance et maîtrise. Ce Paraguay – France illustre parfaitement la forme éclatante de la sélection tricolore.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 02/06/2017 France 5-0 Paraguay 01/06/2014 France 1-1 Paraguay

Deux confrontations récentes, dont un 5-0 sans appel pour la France en 2017. Domination nette des Bleus, qui n’ont jamais perdu contre ce Paraguay-là. Le souvenir est encore frais pour les Sud-Américains. Ce nouvel affrontement Paraguay – France promet donc une opposition déséquilibrée sur le papier.

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Difficile d’aller à contre-courant : cinq victoires de rang pour les Bleus, une attaque en feu et un adversaire privé d’un cadre au milieu. Le Paraguay a montré des failles, notamment contre les États-Unis. Seul un exploit défensif, comme face à l’Allemagne, pourrait faire douter la France dans ce Paraguay – France de la Coupe du monde.

Notre pronostic et pari bonus

Le pari « Plus de 2,5 buts dans le match » est coté à 1,94. Les Bleus ont vu tous leurs cinq derniers matchs dépasser ce total, avec seize buts marqués. Le Paraguay a explosé face aux USA (1-4) et n’a gardé la cage inviolée que trois fois sur cinq. Une rencontre ouverte n’est pas à exclure lors de ce Paraguay – France, mais attention au coup de froid paraguayen.

Aucun pari n’est sans risque, surtout quand la Coupe du monde entre dans sa phase couperet.

France-Paraguay menacé par la canicule