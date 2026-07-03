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Lovren dérape après l’élimination croate

MJ
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Lovren dérape après l’élimination croate

Dejan Lovren n’a pas très bien digéré la sortie de route de la Croatie. Éliminés par le Portugal en seizièmes de finale de la Coupe du monde (2-1), les Croates ont craqué en fin de match sur une tête de Gonçalo Ramos. De quoi faire sortir l’ancien défenseur des Vatreni de ses gonds.

Le Congo n’avait rien demandé

Consultant sur la chaîne croate HTV, Lovren a vivement critiqué l’attitude défensive de son ancienne sélection. « Ça fait mal, mais encaisser un but comme ça dans les cinq dernières minutes, c’est inacceptable », a-t-il lâché. « J’ai la nausée en revoyant la vidéo. Un seul joueur saute au milieu de trois de nos défenseurs. Nous ne sommes pas le Congo », dérape celui qui a déjà été épinglé pour avoir repris des chants fascistes.

Pas sûr que le Congo ait demandé à servir d’unité de mesure pour défendre un centre au deuxième poteau.

Pourquoi le but de la Croatie au bout du temps additionnel a été refusé ?

MJ

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