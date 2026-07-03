Pourquoi le but de la Croatie au bout du temps additionnel a été refusé ?

Le débat est ouvert. Si le Portugal a arraché sa qualification pour les huitièmes de finale face à la Croatie au terme d’un match épique (2-1), une situation litigieuse au bout du temps additionnel risque de faire couler beaucoup d’encre. Suite au buteur libérateur de Gonçalo Ramos, la Seleçao pensait avoir fait le plus dur, mais l’entrant croate Josko Gvardiol a claqué un but sur le buzzer (90e+13). Problème, ce pion, qui aurait dû amener les deux équipes en prolongation, a été annulé pour une position de hors-jeu. Avec les ralentis proposés au moment de la diffusion du match, il est très dur de se faire un avis tranché sur la question.

Dans la foulée de cette égalisation folle, il y a eu un moment de flottement sur la pelouse de Toronto. L’arbitre de la rencontre a été appelé à venir consulter le VAR. Ce dernier a jugé que c’était le Croate Igor Matanović, et non le défenseur portugais Renato Veiga, qui avait dévié le ballon et qu’à ce moment-là, Mario Pašalić, le joueur à la retombée, qui a délivré la passe décisive pour le défenseur de Manchester City, était en position de hors-jeu. Par conséquent, le but devait être refusé.

Les larmes de Modrić

Cette interprétation a été vivement contestée par les Croates, dont Luka Modrić, qui a vécu son dernier match en Coupe du monde, tout comme Ivan Perišić. Dans un premier temps, le Ballon d’or 2018 s’est contenté d’avoir un sourire nerveux et de balancer les bras en l’air, avant de s’effondrer en larmes au coup de sifflet final.

Déchirant.

Revivez Portugal-Croatie (2-1)