Marseille recevra Le Havre pour commencer sa saison

La bataille des ports. La Ligue féminine de football professionnel (LFFP) a dévoilé ce vendredi le calendrier de l’Arkema Première Ligue pour la saison 2026-2027. La première journée du championnat se disputera le week-end du 5 septembre. Marseille affrontera Le Havre, le Paris FC recevra le FC Nantes, Fleury croisera le fer avec les championnes en titres de l’OL Lyonnes, Toulouse se déplacera à Montpelier, Strasbourg défiera Saint-Malo et enfin le PSG fera face à Lens ou Dijon, en fonction de la décision de la DNCG concernant l’avenir du club bourguignon en première division.

Des chocs à gogo en novembre

Concernant les chocs à ne pas louper, le PSG affrontera l’OL Lyoness dès la cinquième journée le week-end du 17 octobre. La semaine suivante, le choc des olympiques se disputera à Lyon. Le derby parisien, entre le PFC et le PSG, se jouera quant à lui le week-end du 31 octobre. Le reste du calendrier de cette saison 2026-2027 est à découvrir ci-dessous :

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Saint-Malo en première division, c’est si beau !

Jet-set et match