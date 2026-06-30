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Un club exclu de Première Ligue par la DNCG !

TJ
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Un club exclu de Première Ligue par la DNCG !

De la sixième place à… potentiellement plus rien du tout. Ce mardi, la DNCG a annoncé l’exclusion de toutes les compétitions des féminines du Dijon FCO, équipe ayant pourtant fini à la sixième place de Première Ligue, pas loin des play-off. Le club a une semaine pour faire appel de cette décision. Si aucun redressement n’est acté (par la direction en place ou un éventuel nouvel investisseur), celle-ci repartira au minimum au niveau régional, et le RC Lens sera de facto repêché en D1.

Une très mauvaise nouvelle pour une équipe déjà menacée d’être arrêtée (du moins, au niveau professionnel) par sa propre direction. Toutes ces difficultés interviennent dans un contexte où l’équipe masculine est pourtant de retour en Ligue 2, mais où les décideurs actuels semblent davantage enclins à faire disparaître le professionnalisme chez les femmes plutôt qu’à l’encourager.

Nous sommes en 2026.

Dijon annonce la possible arrivée d’un repreneur

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