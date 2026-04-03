Corinne Diacre ne marche pas seule

Le syndicat à la rescousse. Après la défaite des féminines de l’Olympique de Marseille face à Montpellier en Première Ligue (1-2) samedi dernier, des tags ont été réalisés fustigeant Corinne Diacre dans des quartiers de la cité phocéenne. « Corinne dehors ! Ici, on respecte nos leaders », « Ici c’est Marseille. Diacre, hors-jeu », lit-on sur ces inscriptions liées à l’éviction de Roselène Khezami du groupe.

Des choix à respecter

L’UNECATEF, le syndicat des entraîneurs français, a apporté publiquement son soutien à l’entraîneuse française, dans un communiqué ce mercredi. « Les choix des entraîneurs sont parfois justes, parfois maladroits, parfois précurseurs, parfois géniaux, parfois incompris… Mais l’entraîneur les prend toujours après analyse de multiples paramètres et toujours, oui toujours, dans l’intérêt de son équipe et de son club. Alors, à défaut de les valider ou de les partager, merci de les respecter et surtout merci de respecter l’homme ou la femme qui se cache derrière ces décisions. »

Le niveau de langue dans cette affaire, c’est quelque chose.

Corinne Diacre en prend pour son grade dans les rues de Marseille