Romain Faivre sera encore en Ligue 1 la saison prochaine

Bournemouth n’en veut décidément pas. Romain Faivre revient en prêt à l’AJ Auxerre, cette fois-ci pour un an, après les 6 mois de la fin de saison dernière, durant lesquels il a disputé 10 matchs de Ligue 1, pour deux passes décisives. Arrivé à l’été 2023 pour 15 millions d’euros dans le club de Premier League qui disputera cette saison la Ligue Europa, Romain Faivre y a disputé 6 matchs, pour 52 minutes. Prêté directement six mois à Lorient, puis un an à Brest, il avait rejoint les rangs d’Al-Taawoun (Arabie saoudite) en début de saison dernière (116 minutes de jeu), avant de débarquer en Bourgogne.

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Plus prêt que jamais

Le milieu offensif qui fêtera ses 28 ans le 14 juillet a déclaré pour les réseaux sociaux du club : « C’est la continuité de ce qu’on a fait l’année dernière et je suis impatient de pouvoir faire une saison pleine. » Celui qui avait disputé huit rencontres de Ligue des champions avec le Stade brestois avait eu quelques problèmes physiques la saison dernière, notamment avec une blessure à la cheville. Romain Faivre retrouvera à Auxerre un nouveau coach, en Will Still.

Deux hommes qui ont un point commun : celui de ne pas avoir fait l’unanimité outre-Manche.

Une bonne nouvelle pour l’AJ Auxerre