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Une bonne nouvelle pour l'AJ Auxerre

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Une bonne nouvelle pour l'AJ Auxerre

L’Abbé-Deschamps peut souffler, son chouchou va bien continuer son chemin chez eux. Prêté avec option d’achat par le FC Porto lors de l’exercice dernier, Danny Namaso a vu l’AJA officialiser son transfert définitif au club. Il s’est engagé jusqu’en 2029 pour un bail de trois piges.

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Acteur majeur du maintien

Dans son communiqué, l’AJA est revenue sur les prestations de l’attaquant de 25 balais : « Lors de son premier exercice sous nos couleurs, notre attaquant a démontré toutes ses qualités techniques et physiques et s’est imposé comme un élément essentiel de l’équipe et un des chouchous du public de l’Abbé-Deschamps. » Avec trois pions et trois passes dé, il a « grandement contribué au maintien en Ligue 1 ». 

En revanche, il faudra qu’il s’habitue rapidement au style Still.

Will Still fait son retour en Ligue 1

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