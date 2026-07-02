Une bonne nouvelle pour l'AJ Auxerre

L’Abbé-Deschamps peut souffler, son chouchou va bien continuer son chemin chez eux. Prêté avec option d’achat par le FC Porto lors de l’exercice dernier, Danny Namaso a vu l’AJA officialiser son transfert définitif au club. Il s’est engagé jusqu’en 2029 pour un bail de trois piges.

Embed t.co

Acteur majeur du maintien

Dans son communiqué, l’AJA est revenue sur les prestations de l’attaquant de 25 balais : « Lors de son premier exercice sous nos couleurs, notre attaquant a démontré toutes ses qualités techniques et physiques et s’est imposé comme un élément essentiel de l’équipe et un des chouchous du public de l’Abbé-Deschamps. » Avec trois pions et trois passes dé, il a « grandement contribué au maintien en Ligue 1 ».

En revanche, il faudra qu’il s’habitue rapidement au style Still.

Will Still fait son retour en Ligue 1