Auxerre annonce une recrue juste avant le coup d’envoi contre Lorient

Oh la belle surprise !

Quelques minutes avant d’accueillir Lorient pour son premier match de Ligue 1, l’AJ Auxerre a réservé une belle surprise à ses supporters présents à l’Abbé Deschamps en annonçant sa dernière recrue sur le bord du terrain. Il s’agit de l’attaquant Danny Namaso, prêté avec option d’achat par le FC Porto, où il évoluait depuis 2020 après avoir été formé à Reading, en Angleterre.

✍️ 𝐃𝐚𝐧𝐧𝐲 𝐍𝐚𝐦𝐚𝐬𝐨 𝐫𝐞𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐥’𝐀𝐉𝐀 🔵⚪ Le club est heureux d’annoncer l’arrivée de Danny Namaso, sous forme de prêt avec option d’achat. L’attaquant de 24 ans arrive en provenance du FC Porto et portera le numéro 19. Plus d’infos 👉 https://t.co/re1tJ2l9lz… pic.twitter.com/GnLGX53eEd — AJ Auxerre (@AJA) August 17, 2025

« Merci pour votre accueil, j’espère qu’on va faire des grandes choses ensemble cette année. Allez Auxerre ! », s’est ainsi exclamé l’international camerounais (deux capes), venu dans l’Yonne pour renforcer un secteur offensif qui a vu partir plusieurs joueurs cet été.

Ça a quand même plus de gueule que n’importe quelle vidéo publiée sur X, non ?

