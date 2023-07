Romain Faivre acheté par Bournemouth mais prêté à Lorient

Belle pêche !

Romain Faivre se serait officiellement engagé ce mardi à Bournemouth (Premier League) selon L’Équipe et Le Parisien. Un accord a été trouvé avec l’Olympique Lyonnais. Le montant de son transfert s’élèverait à 15 millions d’euros, somme espérée par l’OL. Mais l’ancien Gone ne rejoindra pas directement le club anglais puisqu’il a été directement prêté au FC Lorient, club partenaire des Merlus.

Le milieu va passer à Bournemouth et prêté à Lorient dans la foulée https://t.co/4aPywVTRsf — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 11, 2023

Arrivé en Bretagne lors du mercato hivernal après une saison et demi compliquée à Lyon, l’ancien Brestois avait fait le plus grand bien aux Merlus. En 17 petits matchs (tcc), l’international espoirs français a planté cinq buts et délivré trois passes décisives.

C’est bon, Régis Le Bris a retrouvé le sourire.

