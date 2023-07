Régis Le Bris clarifie sa situation à Lorient

Le Bris le silence.

Alors que le club est en passe de réaliser une fête inoubliable pour la présentation de son maillot pour la saison prochaine, l’entraîneur Régis le Bris, dont l’avenir n’a pas toujours été clair depuis la fin de la saison 2022-2023 a tenu à remettre les choses en ordre dans un entretien accordé à L’Équipe. Revenant d’abord sur sa relation avec son président Loïc Féry, où des « dysfonctionnements » sont apparus à la fin de la saison, le coach des Merlus estime que «le contact n’a jamais été rompu » avec son supérieur, même s’il trouve «dommage » que son club ait publié un communiqué à sa charge au moment des rumeurs d’un éventuel transfert du coach breton vers l’OGC Nice.

Quant à son absence lors de la reprise de l’entraînement de l’équipe première, là aussi, l’entraîneur lorientais relativise la situation où il estime ne pas avoir mis de « coup de pression » à son club car il «fonctionnait toujours comme ça avec la réserve » et laisse toujours les premiers jours de la reprise «au staff médical ». En bref, l’un des entraîneurs les plus hypés de la Ligue 1 considère ces récents événements « comme une petite crise de croissance » et se dit « confiant pour la suite », même si son avenir à Lorient sera de nouveau une question récurrente la saison prochaine.

Si le foot vous tracasse à Lorient, n’oubliez pas qu’il y a désormais du tennis.

Loïc Féry : « Régis Le Bris ne m’a jamais pris en otage »