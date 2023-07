Le fils de Loïc Féry sorti au premier tour de Wimbledon par Medvedev

L’exploit n’a pas eu lieu.

Il a failli être sauvé par la pluie et les quelques hésitations de Daniil Medvedev, mais Arthur Féry (20 ans) n’a finalement pas fait le poids ce mercredi au premier tour de Wimbledon face au n°3 du classement ATP (7-5, 6-4, 6-3). Le fils de Loïc, président du FC Lorient, et de la Franco-Hongkongaise Olivia Féry, ancienne joueuse de tennis professionnelle, a néanmoins profité d’un court entièrement acquis à sa cause (il est de nationalité britannique) pour montrer quelques belles séquences de jeu.

An opening round victory for Daniil Medvedev! The third seed progresses past a gutsy display from Great Britain's Arthur Fery #Wimbledon pic.twitter.com/DNiXfp9dmw — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2023

Féry (391e joueur mondial) a bataillé durant plus de deux heures avant de baisser les armes. Celui qui a reçu une wild card de la part du tournoi a pu savourer sa première expérience à Wimbledon, à quelques pas de la résidence de son père. C’est pour cette raison qu’il a opté pour la nationalité britannique, malgré sa naissance à Sèvres et le fait qu’il soit licencié au Lagord Tennis Squash, en Charente-Maritime.

Alors, plutôt gazon londonien ou pelouse synthétique du Moustoir ?

