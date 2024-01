Lorient : Romain Faivre rappelé par Bournemouth

Cette fois-ci, Romain fait vraiment ses adieux à la Ligue 1.

Ce mercredi, Bournemouth a rappelé Romain Faivre pour la deuxième partie de saison de Premier League. Après l’avoir acheté à Lyon cet été pour quinze millions d’euros, les Cherries avaient prêté l’ailier français à Lorient, club partenaire depuis l’arrivée, en janvier 2023, du propriétaire de Bournemouth, Bill Foley, en tant qu’actionnaire minoritaire. Cette saison, Romain Faivre était une pièce maîtresse de Régis Le Bris qui l’avait aligné dix-sept fois sur les dix-neuf premières journées de Ligue 1.

We have recalled Romain Faivre from his loan at Lorient 🤝

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 31, 2024