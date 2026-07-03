S’abonner au mag
  • Podcast
  • Footox

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Paraguay-France !

SF
1' 1 minute
Réactions
Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Paraguay-France !

Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !

Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles. Au menu aujourd’hui : le dix-septième épisode avec Arthur Jeanne, journaliste pour So Foot, qui va vous donne des bonnes raisons de croire à un jumelage prochain entre le Paraguay et l’Hexagone.

L’émission est disponible en direct sur la fréquence DAB+ de la Tsugi Radio à 12h et 17h30, et bien évidemment en replay sur toutes vos plateformes favorites dans la foulée.

Bonus : retrouvez également tous les jours de ce Mondial 2026 une grande histoire du football avec Légendes, notre podcast dédié… aux grandes histoires du football racontées par So FootIl y a juste à cliquer ici ! 

Pronostic Paraguay France : analyse, cotes et prono Coupe du monde

SF

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Livre "Zidane : roulette, tonsure et première étoile"

à partir de 29.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.