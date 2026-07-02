L’arbitre de Paraguay-France est connu

C’est peut-être un détail pour vous, mais pour les Suédois, ça veut dire beaucoup. L’Ouzbèke Ilgiz Tantashev a été choisi par la FIFA pour officier lors du huitième de finale entre la France et le Paraguay. À 42 ans, il est loin d’être l’homme en noir le plus expérimenté de la scène internationale puisqu’il n’a arbitré que deux matchs de Coupe du monde, tous durant cette édition : Écosse-Maroc (0-1) et Algérie-Autriche (3-3) en phase de groupes.

Un trio ouzbèke

Cette troisième rencontre va être sa première à élimination directe, mais pas son premier match à enjeu puisqu’il est plutôt habitué aux joutes de Ligue des champions asiatique. Pas dépaysé, Tantashev sera accompagné par ses compatriotes Andrey Tsapenko et Timur Gaynullin.

Certains joueurs français le connaissent déjà puisqu’il avait arbitré la très chaude rencontre entre l’équipe de France de Thierry Henry et l’Argentine lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce soir-là, il avait distribué des cartons dans tous les sens, notamment des jaunes à Jean-Philippe Mateta, Manu Koné et Maghnes Akliouche ainsi qu’un rouge à Enzo Millot.

Un bleu pour arbitrer les Bleus, ce n’est pas très loyal.