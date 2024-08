La France règle son compte à l'Argentine

Un an et demi après la défaite des Bleus en finale de Coupe du monde, les Bleuets ont symboliquement vengé leurs ainés en faisant tomber l’Argentine en quarts de finale des JO (1-0). Un but précoce de Jean-Philippe Mateta a suffi à l’équipe de Thierry, qui aura l’occasion d’aller chercher une médaille lors des deux derniers matchs à venir.

Il suffisait de tendre l’oreille au moment de l’hymne argentin, copieusement sifflé, pour comprendre qu’un an et demi de chambrage, de tensions et de chants douteux avaient motivé tout le peuple français à obtenir revanche. Dans un stade du Matmut Atlantique qui n’avait plus l’habitude de vibrer – et qui ne vibrera d’ailleurs certainement plus avant longtemps –, l’équipe de France olympique a fait tomber l’Argentine au terme d’une rencontre peu maîtrisée, mais ô combien satisfaisante (1-0). Les Bleuets accèdent au dernier carré des JO et affronteront en demi-finales l’Égypte, tombeuse du Paraguay un peu plus tôt dans la soirée.

Mateta ne perd pas de temps

Thierry Henry avait visiblement pris note de la finale de Lusail, en indiquant à ses hommes de faire exactement tout ce que l’équipe de Didier Deschamps n’avait pas fait en 2022. Leçon numéro un : ne pas attendre le dernier quart d’heure pour attaquer. Après seulement cinq minutes de jeu, Jean-Philippe Mateta surgit au premier poteau sur corner pour ouvrir le score d’une splendide tête croisée (1-0, 5e). Leçon numéro deux : ne pas se laisser bouger physiquement par les Argentins. Dès les premières minutes, les Bleuets font transpirer leur adversaire, récupérant beaucoup de ballons et se projetant rapidement vers l’avant. Le sélectionneur a toutefois omis de dire à ses poulains d’activer le mode tueur : Enzo Millot (18e) et Mateta (20e) manquent tour à tour deux grosses occasions face à la cage de Geronimo Rulli. En conséquence, l’Argentine se réveille et reprend la main sur le match. Les Bleuets reculent et concèdent plusieurs occasions chaudes dans leur surface. Il faut d’ailleurs un petit miracle des dieux de l’Olympe pour empêcher Giuliano Simeone, seul face au but, de cadrer sa reprise de la tête au second poteau (36e).

De la bagarre après le match

La seconde période est plus âpre : l’équipe de Javier Mascherano continue de mettre la pression sur celle de Thierry Henry, mais les occasions sont rares et le jeu est décousu. La fatigue gagne de plus en plus visiblement les organismes des Français, Adrien Truffert devant notamment céder sa place après un claquage (63e). Alors qu’on s’approche de la fin de match, Olise pense soulager tout le monde en profitant d’une jolie incursion de Maghnes Akliouche pour faire le break (84e), mais la VAR annule le but pour une faute de la part du Monégasque. Kiliann Sildillia pousse la cruauté d’un cran en trouvant la barre transversale quelques instants plus tard (90e), de même pour l’arbitre qui ajoute pas moins de dix minutes de temps additionnel.

Si ces derniers instants sont complètement irrespirables, Luciano Gondou évite aux Bleuets de vivre une prolongation en manquant une occasion trois étoiles dans la surface (90e+9). À l’image de toute la tension qui entourait cette rencontre, des échauffourées éclatent entre les deux équipes après le coup de sifflet final, Millot écopant dans la confusion d’un carton rouge tout à fait évitable. L’heure est toutefois aux réjouissances : la France se qualifie pour les demi-finales du tournoi pour la première fois depuis 1984. Thierry Henry aura donc bien retenu la troisième leçon de la finale du dernier Mondial : éviter d’aller jusqu’aux tirs au but face à l’Albiceleste pour espérer l’emporter.

France (4-3-1-2) : Restes – Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert (Locko, 63e) – Millot (Magassa, 90e+5), Koné, Chotard (Akliouche, 80e) – Olise – Mateta, Lacazette (Kalimuendo, 80e). Entraîneur : Thierry Henry.

Argentine (4-4-2) : Rulli – García (Luján, 90e), Di Cesare (Soler, 46e, puis Gondou, 76e), Otamendi, Amione – Zenón (Beltrán, 63e), Medina (Echeverri, 90e), Fernández, Almada – Simeone, Álvarez. Entraîneur : Javier Mascherano.

