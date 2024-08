Pronostic France Argentine : Analyse, cotes et prono du quart de finale des Bleus aux Jeux Olympiques 2024

Envie de miser sur l’énorme revanche ? Après le 2/3 sur le France – Nouvelle-Zélande du milieu de semaine, on vous donne nos pronostics France Argentine. Et pour miser, Betclic vous offre votre 1er pari remboursé de 100€ dès la fin du match si votre prono ne passe pas.

Perfect pour la France de Thierry Henry

Dans cette compétition, les Bleuets ont commencé par un large succès face aux Etats-Unis (3-0), avant de confirmer face à la Guinée (1-0) et contre la Nouvelle Zélande (3-0). Le bilan comptable est excellent avec 3 succès, 7 buts inscrits et surtout aucun concédé. Toutefois, le jeu produit par la sélection tricolore manque de créativité et certains éléments se montrent décevants. Au rayon des bonnes nouvelles, Michael Olise a été brillant lors des 2 rencontres disputées. De son côté, son ancien partenaire Mateta a connu 2 premiers matchs difficiles mais a certainement repris confiance en inscrivant un but face aux Néo-zélandais.

L’Argentine a eu chaud

Pour leur entrée en lice, les Argentins ont connu une grosse désillusion en s’inclinant contre le Maroc (2-1) dans un match marqué par une longue interruption de jeu et une reprise avec un but annulé par la VAR. Finalement, les partenaires d’Otamendi se sont rapidement relancés en dominant l’Irak (3-1) et l’Ukraine dans un match décisif (2-0) qui leur a permis de finir en 2e position de la poule derrière le Maroc. Cette rencontre s’annonce électrique puisque la sélection argentine est copieusement sifflée depuis que l’Albiceleste s’est signalé par des chants déplacés envers la France. Déterminé à poursuivre le rêve olympique, la France devrait s’imposer dans ce choc et entrer dans le dernier carré de la compétition.

La France a belle allure

Arrivé à la tête de cette équipe avec pour objectif de s’imposer, Thierry Henry a connu des difficultés pour bâtir son équipe puisqu’il a dû essuyer de nombreux refus de la part des différents clubs pour libérer leurs joueurs. Finalement, le technicien tricolore a appelé 3 joueurs de + de 23 ans qui sont Alexandre Lacazette, Jean-Philippe Mateta et Loïc Badé. Pour accompagner ses cadres, Titi Henry compte sur les Lukeba, Restes, Chotard, Millot et sur la pépite Olise. Le nouveau joueur du Bayern semble être amené à évoluer rapidement avec les A. Mascherano s’appuie également sur 3 joueurs de plus de 23 ans avec le capitaine Otamendi, le portier Rulli de l’Ajax et l’attaquant de Man City Alvarez. A leurs côtés, on retrouve notamment Lucas Beltran notamment, de la Fiorentina.

Les compositions probables pour ce France – Argentine :

France : Restes – Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert – Akliouche, Koné, Chotard – Olise – Lacazette, Mateta (ou Kalimuendo).

Argentine : Rulli – Garcia, Di Cesare, Otamendi, Soler – Almada, Medina, Hezze, Zenon – Beltran (ou Simeone), Julian Alvarez.

Les Bleues peuvent se hisser en quarts de finale

Ce vendredi, les Bleuets auront fort à faire face à l’un des favoris de la compétition, l’Argentine. En effet, la sélection entrainée par Javier Mascherano vise le titre lors de ces JO. Mais l’équipe de France olympique est elle aussi très ambitieuse lors de cette édition des Jeux puisqu’elle dispute cette compétition sur son sol. Avec sans doute un public électrique, qui rêve d’une revanche de la dernière Coupe du Monde, la France U23 pourrait s’imposer et confirmer son début de JO parfait. Buteur en ouverture face aux USA, Lacazette s’est reposé face aux NZ (resté sur le banc) et rappelons qu’il prend les pénos !

