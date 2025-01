Alexis Beka Beka remonte la pente et s’entraîne

Beka signe ? En Bretagne ou à Paris ?

Alexis Beka Beka retrouve les terrains. Le Parisien l’apprend ce lundi, et c’est une bonne nouvelle. Un an et demi après sa tentative de suicide, le footballeur de 23 ans poursuit son chemin entouré d’un préparateur mental, d’un nutritionniste, d’un cuisinier et d’un préparateur physique. Il est en phase de réathlétisation, s’entraînant régulièrement avec l’équipe réserve du Stade Malherbe de Caen.

« Le foot pour lui, ce n’était plus un sujet, mais il commençait à tourner en rond, raconte un des soutiens du milieu de terrain au journal. Un jour, il s’est décidé à prendre un abonnement à la salle de sport et c’est à partir de là qu’il s’est lancé. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

Ouf.

On a retrouvé la seule personne qui a regardé PSG-Saint-Étienne