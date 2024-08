Lucas Beltrán : « Les Français nous ont insultés et nous ont traités de racistes »

Allez, encore un peu d’huile sur le feu.

La victoire de l’équipe de France face à l’Argentine, vendredi soir, est encore dans toutes les têtes, et surtout dans celles des Argentins. Les échauffourées en fin de partie n’ont pas plu à certains joueurs de l’Albiceleste, dont Lucas Beltrán qui a pris la parole auprès d’ESPN, rejetant toute la faute sur les Bleus. « Ils ont célébré le but devant nos visages, ils nous ont insultés et nous ont traités de racistes. Tu te dis : « Mais pourquoi ils me disent ça ? » Je ne suis pas comme ça. J’ai trouvé bizarre qu’ils soient allés faire la fête devant nos familles à la fin du match, je ne crois pas que ce soit la bonne façon de faire », a regretté l’attaquant de la Fiorentina. L’Argentin a terminé avec une petite invitation pour ses meilleurs ennemis : « Je n’ai aucun problème avec les Français et je n’en ai jamais eu. Je les invite en Argentine pour qu’ils voient comment nous sommes : zéro raciste, nous sommes gentils avec tout le monde. Cette étiquette de raciste est mal placée et c’est pour ça que tout a pris de l’ampleur. »

Pas sûr qu’Enzo Millot et ses copains acceptent l’invitation.

