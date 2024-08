Les Argentins très agacés après leur défaite contre l’équipe de France

Comment dit-on seum en espagnol ?

Eliminés du tournoi olympique par l’équipe de France, les Argentins ne digèrent pas leur défaite, ainsi que l’après-match, marqué par des tensions entre les deux équipes. « Parfois, il y a des joueurs qui ne savent pas gagner et des choses comme ça arrivent. C’était tout à fait évitable et ce n’est pas une belle image, a ainsi balancé à la chaîne argentine Tyc Sports le portier Geronimo Rulli, passé notamment par l’Hexagone du côté de Montpellier. En tant qu’Argentins, nous savons que lorsque nous gagnons, nous faisons la fête avec notre peuple et que lorsque nous perdons, nous félicitons nos adversaires et nous rentrons chez nous. Mais certains d’entre eux ne savent pas gagner. Je pense qu’ils ont retenu ça en eux pendant longtemps et ils l’ont laissé sortir. »

Même son de cloche du côté de son capitaine, Nicolás Otamendi, pas plus tendre avec la bande de Thierry Henry, toujours pour Tyc Sports : « Ça m’énerve qu’ils soient allés jusqu’à la tribune où étaient nos familles pour célébrer devant eux. Ce ‘Baldé’, ‘Badé’ (Sic)… S’il a envie de célébrer, qu’il vienne devant nous et on règlera ça. »

En judo, en escrime ou même en natation, c’est comme vous voulez.

