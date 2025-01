Le FC Rouen coincé dans un conflit présidentiel

Une ville qui aime décidément jouer avec le feu…

Le FC Rouen, club historique fondé en 1899, vit une grosse crise intestine. Entre l’association qui gère les jeunes et la société en charge de l’équipe première, le torchon brûle au point de menacer l’avenir du club. Comme l’indique France Bleu, tout a explosé début janvier, lorsque l’association FCR, présidée par Jean-Baptiste Fiscel, a saisi le tribunal de commerce pour demander la résiliation de la convention la liant à la société FCR, dirigée par Iwan Postel. En cause : une dette de 220 000 euros, non réglée selon l’association, qui accuse l’entreprise de la mettre « en danger ».

Un conflit sans fin

En réponse, Iwan Postel a dégainé sur Facebook, accusant Fiscel et son entourage de vouloir « détruire ce club historique » pour mieux en prendre le contrôle. Une bataille d’ego basée sur des dettes, des querelles de gouvernance et des assemblées générales avortées, pendant que les supporters, réunis sous la bannière des Culs rouges (groupe de supporters), tentent de jouer les médiateurs.

Et si c’était dans le plan pour remporter la C1 ?

Boulogne et Orléans ratent la première place de National, Paris respire