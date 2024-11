Le plan fou du président du FC Rouen pour amener le club en Ligue des champions

Impossible n’est pas normand !

Repreneur d’un FC Rouen 1899 qu’il a sauvé de la faillite cet été, Iwan Postel avait fait part il y a quelques jours de ses ambitions d’amener le club en Ligue des champions à l’horizon 2031. Dans les colonnes du Quotidien du sport ce mardi, l’homme d’affaires néerlandais a précisé son projet dingue et ses ambitions pour le club normand, actuellement 13e de National. Postel, qui évoque une « ambition personnelle » dont il assumera l’entière responsabilité si le projet venait à échouer, souhaite faire revenir « un club emblématique du football français avec une vraie histoire » sur le devant de la scène, « la place qu’il mérite ». Quitte à faire disparaître le club de QRM, car « la réalité, c’est que le club de la région, c’est le FC Rouen », avance-t-il.

Un stade de 50 000 places prévu

Pour ce faire, le président rouennais compte miser sur l’héritage culturel de « la ville de Jeanne d’Arc » et veut miser sur l’héritage du Débarquement de 1944 pour attirer des investisseurs américains. Son projet impressionnant, estimé à « plusieurs centaines de millions d’euros », ne sera même pas présenté à des « sociétés françaises à la mentalité sans ambition », et devrait être lancé d’ici la fin de saison selon lui. La construction d’un stade d’environ 50 000 places fait également partie des ambitions de l’entrepreneur, confiant sur la capacité d’« une région de 600 000 habitants » à garnir les travées d’une telle arène. Davantage inquiet sur les autorisations à obtenir de la part des autorités locales que sur la durée des travaux, le président se dit prêt « à affréter des Boeing pour ramener de la main-d’œuvre de Turquie ou de Pologne, et vous allez voir, la construction, elle va aller 5 fois plus vite ! »

Patience, le derby Caen-Rouen en demi-finales de Ligue des champions, c’est pour bientôt.

