Une ancienne star du Real Madrid et du PSG vers Newell’s Old Boys

Une fin de carrière en douceur.

Après 20 jours de négociations, Newell’s Old Boys va bientôt officialiser l’arrivée de Keylor Navas, 38 ans, comme nouveau gardien pour la saison qui débute cette semaine. Sans club depuis son départ du PSG cet été, l’international costaricain va signer un contrat d’un an, renouvelable d’un an par accord mutuel. Selon le Mundo Deportivo, Navas passera sa visite médicale dans les 48 heures, avant la signature définitive.

Les ambitions de Newell’s

L’ancien portier du Real Madrid puis du PSG, triple vainqueur de la Ligue des champions, et ex-joueur de Nottingham Forest, a également été approché par San Lorenzo, Colo-Colo et Grêmio avant de privilégier l’offre du club de Rosario.

Ce transfert vise à renforcer une équipe en difficulté après un dernier exercice décevant. Parallèlement, Newell’s Old Boys discuterait avec l’Inter pour le transfert des jeunes Tomás Pérez et Mateo Silvetti. L’accord, initialement prévu pour 6,5 millions de dollars pour Pérez, pourrait atteindre 13 millions pour les deux joueurs, un record pour ce club affichant des ambitions nouvelles.

Et Lionel Messi, c’est pour quand ?

