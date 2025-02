Les 10 pépites que nous ne verrez pas dans Football Manager 2025

→ Lorran (Flamengo)

Il fait partie des raisons pour lesquelles vous cochez le championnat brésilien au moment de lancer une partie pour rester à l’affût des crackitos sud-américains. Endrick ? Vous connaissez depuis un bail. Vinícius Júnior ? Pareil. Vous gardez aussi un œil avisé sur la carrière de Maximiliano Romero, 26 ans, et qui n’est toujours pas devenu le Ballon d’or en puissance de votre partie de Football Manager 2017. Dans l’opus qui ne verra jamais le jour, vous auriez pu tenter l’aventure avec Lorran, jeune milieu offensif de Flamengo, 18 printemps au compteur. Un pari peut-être seulement accessible pour les clubs dotés de moyens, mais un pari à tenter pour aller au bout de vos rêves.

→ Rome Jayden Owusu-Oduro (AZ)

C’est aussi important que de se constituer un staff de qualité dans le jeu cher à Miles Jacobson : avoir un bon gardien. Une denrée parfois rare, et un marché difficile, les meilleurs étant déjà en poste et les plus prometteurs valant quelques cacahuètes. Bart Verbruggen est déjà trop bien payé à Brighton, Guillaume Restes est prometteur et Diego Callai est installé au Sporting. Pas simple, mais il reste toujours le cauchemar de votre chargé des flocages à la boutique : Rome Jayden Owusu-Oduro, un beau pépère néerlandais de 1,90 mètre promis à un avenir radieux. Son avantage, c’est qu’il a déjà 20 ans, un minot mineur n’étant pas toujours une bonne idée pour les cages dans FM. C’est cadeau.

⛔ 𝘕𝘰 𝘸𝘢𝘺 𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 ⛔ Hero in the SF shootout, Rome-Jayden Owusu-Oduro comes up BIG in the final#UYL // @AZAlkmaar pic.twitter.com/53UfYQ4B1q — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) April 25, 2023

→ Andrei Borza (FC Rapid)

Une promesse roumaine pour préparer la succession de votre latéral droit vieillissant et qui ne peut plus enchaîner tous les trois jours, ça vous dit ? Pablo Longoria et Medhi Benatia ont parfaitement répété leurs gammes en allant chercher Amar Dedić au RB Salzbourg pour se familiariser avec le couloir droit. Son pendant la saison prochaine pourrait tout à fait se nommer Andrei Borza, 19 ans, qui apprend sereinement au FC Rapid à Bucarest et dont le recrutement peut se négocier à une poignée de millions. C’est ce qu’on appelle l’anticipation, Mesdames Messieurs.

→ Djylian N’Guessan (Saint-Étienne)

Ce n’est pas parce que FM permet de se muer en explorateur du monde entier qu’il ne faut pas regarder l’un des meilleurs réservoirs de petites pépites délicieuses. Il est né à Saint-Nazaire, il joue au football dans le Forez et il s’appelle Djylian N’Guessan. Oui, oui, celui qui est récemment devenu le plus jeune joueur à évoluer dans les cinq grands championnats cette saison, à 16 ans et 127 jours. Vous êtes un petit club de deuxième division ambitieux en quête de frissons ? Un prêt à moindre coût est forcément jouable. Vous êtes un bon club de première division ambitieux ? N’oubliez pas qu’il faut remplir les caisses des Verts. Puis, rien de plus satisfaisant que de voir un jeunot devenir un titulaire en puissance au poste de numéro 9.

👶 16 ans et 142 jours 👶 📍 Titulaire pour la première fois dimanche dernier à 16 ans et 142 jours, Djylian N’Guessan est le 2e plus jeune joueur à démarrer un match dans l'élite avec l'@ASSEofficiel ✅ ! A ce soir ? 🔜 #AJAASSE pic.twitter.com/0LwKKR55BL — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) January 24, 2025

→ Hamidou Makalou (Guidars FC)

Le Malien de 18 ans va poser ses valises au bout de la terre, c’est-à-dire à Brest. Au début de votre partie de FM25, vous n’auriez en tout cas eu aucun mal à vous la jouer Greg Lorenzi en mettant la main sur ce milieu de terrain défensif aux qualités idéales pour devenir votre pilier au milieu de terrain, en pointe basse dans le 4-3-3 hybride que vous affectionnez tant. Il faut bien assurer l’équilibre de l’équipe et compenser les 18 wonderkids offensifs que vous avez recrutés, « juste au cas où ».

→ Sverre Nypan (Rosenborg)

Il n’y a pas qu’Erling Haaland et Martin Ødegaard en Norvège, d’autres joyaux sont en salle d’embarquement, veuillez attacher vos ceintures. Vous avez un faible pour les milieux élégants et vous aviez d’ailleurs repéré Lucas Bergvall bien avant sa signature à Tottenham. Place à Sverre Nypan, joueur de 19 ans évoluant à Rosenborg et qui ressemblerait à une très bonne pioche à tenter pour tous les clubs de Ligue 1 (personne ne joue avec le PSG, soyons sérieux). Pour ne rien gâcher, son bail court seulement jusqu’au 31 décembre 2026, ce qui peut vous mettre en position de force dans les négociations acharnées. Il faudrait en revanche gérer les commissions, les primes à la signature et l’augmentation annuelle de salaire de 5% avec Rafaela Pimenta. Pas simple.

→ Shaqueel van Persie (Feyenoord)

Un mélange de Shaquille O’Neal et de Robin van Persie, ça donne le fiston de l’ancien bomber néerlandais. Bref, on s’égare pour vous dire qu’on ne serait surtout pas passé à côté de la progéniture de RVP dans ce FM25. Vous l’aviez sans doute déjà repéré dans le précédent opus, il n’a pas bougé de Feyenoord et vient de fêter ses 18 ans. On ne sait pas encore s’il peut voler comme son papa, mais il a toutes les qualités pour devenir un buteur de folie, et ce n’est pas un hasard si le club de Rotterdam l’a récemment fait passer professionnel. Alors oui, ça risquerait d’être un peu cher, mais il suffit d’envoyer un petit message aux dirigeants pour obtenir une rallonge et envoyer le paquet sur ce prospect néerlandais. Facile, la vie sur FM.

👨‍👦 Promu l'été dernier chez les U19 et en fin de contrat en juin prochain, Shaqueel van Persie (18 🇳🇱) a prolongé son aventure à Feyenoord, jusqu'en juin 2028. pic.twitter.com/GjqKHA5aNC — 🇫🇷 Foot néerlandais 🇳🇱 (@Foot_NL) February 4, 2025

→ Sebastián Boselli (Estudiantes/River Plate)

Un petit tour en Amérique du Sud, pour changer. Sebastián Boselli pourrait bien ressembler à un futur taulier de la sélection uruguayenne, mais c’est en Argentine qu’il faut envoyer des scouts pour tomber dessus. Le défenseur polyvalent (un vrai avantage dans FM), capable de jouer dans l’axe comme latéral droit, appartient à River Plate, mais se fait les dents en prêt à l’Estudiantes. On ne parle pas ici d’un môme de 16 ans dont le rendement futur reste incertain, mais d’un garçon déjà âgé de 21 ans et qui pourrait sans doute se laisser tenter par une première aventure européenne. Il faut juste penser à checker la liste des extra-communautaires, et c’est parti.

→ Yannick Houmed (Regens FC)

Ne cherchez pas son nom sur Google, cet homme n’existe pas (encore). Chaque joueur assidu de Football Manager sait très bien qu’une partie peut durer dans le temps et que chaque année qui passe voit son lot de regens, ces jeunes joueurs créés de toutes pièces par le jeu, arriver un peu partout. Parmi eux se cachent toujours des pépites, et même des très, très, très grosses pépites. Chaque fidèle de la franchise a son regens préféré en tête, celui qui l’a marqué à tout jamais, comme ce cher Yannick Houmed, parti se faire les dents en prêt à Manchester City avant de péter tous les records sous le maillot du Stade rennais avec une palanquée de titres, dont quelques Ligues des champions et cinq ou six Ballons d’or. Venez le chercher.

→ Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Souvenir ému d’une vieille partie avec le Borussia Dortmund où il avait accepté une baisse de salaire pour finir sa carrière en empilant les buts en Bundesliga au pied du Mur jaune. Le voilà quadragénaire et rien n’aurait empêché les fanboys du nouveau tonton gênant du football mondial d’essayer un coup de folie. Rien que pour lui montrer à quel point c’est dur la Ligue 1, tiens.

