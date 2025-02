Catastrophe : Football Manager 2025 ne sortira pas

Pour la révolution, il faudra attendre.

Annoncé en grande pompe depuis deux ans, Football Manager 2025 ne sera pas. Initialement retardé de plusieurs mois en novembre, avec une sortie prévue en mars, le jeu a simplement été annulé, à la suite de « très nombreuses discussions en interne et de mûres réflexions avec SEGA ».

Objectif Football Manager 2026

Un coup dur pour la franchise, alors que le nouvel opus veut être le marqueur d’une nouvelle ère pour le jeu, notamment en matière de graphismes. Dans un communiqué, les développeurs de FM annoncent qu’ils se lancent déjà dans la préparation de la prochaine édition, mais précisent aussi pourquoi ils ont pris une telle décision.

« Avec le lancement de FM25, nous avions pour objectif de créer le bond visuel et technique le plus impressionnant de la série pour toute une génération, afin de poser les fondations pour une nouvelle ère », avancent-ils.

Sports Interactive a le regret de vous informer que nous avons pris la douloureuse décision d'annuler Football Manager 25. Communiqué complet : https://t.co/HswRVW4yvZ pic.twitter.com/Hdl0K3RWJY — Football Manager FRA (@FMFrance) February 7, 2025

Surtout, ils mettent en avant plusieurs imprévus : « En raison de nombreux autres problèmes que nous n’avions pas anticipés, nous ne sommes pas parvenus à atteindre les objectifs fixés dans divers compartiments du jeu. » Si ces derniers confirment une avancée dans plusieurs domaines, ils concèdent que « l’expérience joueur au sens global et l’interface du jeu ne sont pas au niveau souhaité ».

Une belle marque de transparence que les créateurs justifient par la volonté de présenter un jeu au meilleur rapport qualité-prix : « Nous sommes toujours un peu trop loin des standards que vous méritez. » Pas de panique pour autant, si FM 25 ne verra pas le jour, le futur s’annonce tout de même excitant pour le jeu, alors que certains tests et évaluations montrent que « la nouvelle direction prise par le jeu est clairement validée et que nous nous rapprochons du but ».

Comment on va repérer les futurs cracks (ou flops) du foot mondial, hein ?

