Lionel Messi va affronter le club de son enfance avec l’Inter Miami

Un nouveau cadeau de l’Inter Miami pour faire plaisir à Lionel Messi.

Le club de MLS a annoncé qu’il jouerait un match amical de présaison le 15 février prochain contre… les Newell’s Old Boys, où ont été formés des joueurs comme Jorge Valdano, Gabriel Batistuta, Walter Samuel et donc Messi. L’attaquant argentin avait porté les couleurs des Rojinegros de 1994 à 2000, avant de filer en Europe au FC Barcelone pour le destin que l’on connaît.

Une rencontre forcément spéciale pour le dernier Ballon d’or, mais aussi pour son entraîneur Tata Martino, également formé aux Newell’s Old Boys dans les années 1970. « Je suis ravi d’accueillir mon équipe, les Newell’s, chez nous, à Miami. Ce sera un match spécial en raison de tout ce que ce club représente pour moi, s’est réjoui le technicien sur le site officiel de l’Inter Miami. Ce sera aussi une bonne occasion de se préparer à une saison qui s’annonce passionnante. » Le club américain continuera ensuite sa préparation en affrontant le club de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, avant de se rendre à Hong-Kong et à Tokyo pour finir.

The club from Rosario is heading to Miami 🇦🇷🏠

Don't miss the preseason friendly against Newell's Old Boys on February 15! Tickets go on sale on December 19 at 10 AM ET, with priority for season members. Details: https://t.co/3uunHkgunV#InterMiamiCF x @Newells pic.twitter.com/idEg8imXg9

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 18, 2023